O meia-atacante Gustavinho anunciou sua saída do Grêmio nesta quinta (7). Contratado no final do ano de 2022 por empréstimo junto ao América-MG, o jogador foi pouco aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi. O vínculo com o Tricolor termina em 31 de dezembro, mas ele já foi informado da decisão envolvendo sua não permanência.