Diante do jogo duro feito pelo Monterrey, o Grêmio cogita esperar até a metade do ano para contar com Rogelio Funes Mori. O centroavante de 32 anos tem contrato com o clube mexicano até o fim de junho de 2024. Desta forma, poderia assinar um pré-contrato agora e se transferir de graça daqui seis meses.