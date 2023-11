Assim como Renato Portaluppi, o técnico Mano Menezes criticou a arbitragem depois da vitória do Corinthians sobre o Grêmio na na tarde deste domingo (12) pela 34ª rodada do Brasileirão. Na entrevista coletiva, o treinador do time paulista afirmou que um pênalti "unânime" não foi marcado no início do jogo.