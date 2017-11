– Jogar contra equipes argentinas sempre é difícil. Estaremos preparados para decidir fora de casa. Mas sabemos que depende muito do primeiro jogo. Em 2007, decidimos em casa, mas perdemos por 3 a 0 (para o Boca Juniors) e ficou praticamente irreversível. Já em 1995 (contra o Nacional-COL), decidimos fora de casa e ficamos com o título – disse.

O goleiro, um dos principais destaques no jogo de ida da semifinal, ainda falou sobre as partidas contra o clube equatoriano:

– Sabemos que o Barcelona sempre se comportou melhor fora do que dentro de casa. Eles têm intensidade, não deixam os adversários respirarem. Temos de exaltar o Barcelona, que eliminou gigantes do futebol brasileiro, como Santos e Palmeiras, com méritos. Usamos o regulamento na hora certa. Fomos melhores nos 180 minutos. O que valeu foi a vaga.