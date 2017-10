Recuperado de astroscopia no joelho esquerdo em 30 de setembro, Michel está na lista de concentrados para jogo contra o Palmeiras

Renato Portaluppi fará hora extra neste domingo (22). Pela manhã, comandará o time titular em treinamento no CT Luiz Carvalho. À tarde, orientará o misto na partida contra o Palmeiras , na Arena, pelo Brasileirão. Poucas horas depois, embarcará para Guayaquil , onde o Grêmio inicia na quarta (22) sua caminhada nas semifinais da Libertadores, contra o Barcelona-EQU.

O time misto contará com o reforço de Luan. E, quase com certeza, terá Michel, curado em 20 dias da artroscopia no joelho esquerdo. Será seu teste final para atuar em Guayaquil.