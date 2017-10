André ¿?vila / Agência RBS

Com as recuperações de Michel e Luan, o Grêmio está quase escalado para a primeira batalha, em Guayaquil, contra Barcelona, nesta quarta-feira à noite, no confronto que vai decidir quem carimba vaga na final da Libertadores.

Pela irregularidade de Fernandinho e pela decepção com Arroyo, não é de duvidar que o técnico Renato Portaluppi possa promover a estreia de Cícero, até pensando em chegar muito vivo, semana que vem, na Arena.

CONFISSÃO _ Fim das dúvidas.

Autor de um lançamento primoroso, que acabou com a conclusão certeira de Carlos para o gol da vitória sobre o Criciúma, o cabeludo Camilo revelou, ao final do jogo, o que o mundo já sabia: que rende o máximo jogando atrás dos atacantes e centralizado.

Agora, talvez, todos aqueles que ficaram com dúvidas sobre a capacidade do jogador, possam entender a fraca atuação diante do Boa Esporte, quando foi escalado para marcar lateral.

RESPOSTA _ Mudou e melhorou.

Excluindo a sapecada contra o Flamengo, o Bahia mostra que acertou na escolha de Paulo César Carpegiani para comandar o vestiário.

Essa vitória contra o maior rival teve gosto duplo para os torcedores do tricolor baiano: o time deu um pulo na tabela e jogou o Vitória para o Z-4.

VAGA _ Tem novo foco.

Até dias dias, o Atlético-MG pensava apenas em se afastar da zona da degola e arrumar a casa para pensar alto em 2018. Agora, porém, com a vitória de virada sobre o Cruzeiro, boa parte da torcida do Galo já sonha até com vaga na Libertadores.

Perguntinha

Zago vai voltar ao Juventude?