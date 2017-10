O Grêmio iniciou a viagem a Guayaquil. Na noite deste domingo (22), a delegação do clube embarcou para o Equador. A previsão da chegada é por volta das 4h30min no horário local (7h30min no horário do Brasil). Para garantir a privacidade dos jogadores, a empresa que organizou a viagem distribuiu um material aos torcedores pedindo que não “assediassem os atletas”.