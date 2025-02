A expectativa dos times gaúchos para a Supercopa de Futsal, torneio que dá vaga à Libertadores

Centreventos Cau Hansen é a casa do Joinville e receberá a Supercopa de Futsal.

A Supercopa de Futsal , que ocorre de 26 de fevereiro a 2 de março de 2025, definirá o representante brasileiro na Libertadores. ACBF, Atlântico e Yeesco estarão na disputa do torneio realizado na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

No Grupo A, a Yeesco terá pela frente os anfitriões do Joinville, campeões da Taça Brasil, e o Fortaleza, atual campeão brasileiro.

No Grupo B, ACBF e Atlântico chegam como vencedores da Copa dos Campeões e da Copa do Brasil, respectivamente, junto de Apodi-RN, vice do nacional.