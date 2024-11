Mesmo jogando contra um adversário mais bem colocado e um ginásio lotado, o Guarani-FW venceu o Entre-Ijuís na prorrogação e avançou às quartas de final do Gauchão de Futsal. O time de Frederico Westphalen fez 4 a 0 no tempo extra, depois de ter levado 4 a 2 no tempo normal.