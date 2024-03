A fase classificatória da Supercopa Gramado chegou ao fim nesta quarta-feira (13). Dois dos três times gaúchos avançaram para as semifinais após a terceira rodada. A ACBF e Atlântico irão encarar Praia Clube e Joinville, respectivamente. As partidas ocorrerão na sexta-feira (15), às 19h e às 21h, no Ginásio Perinão.