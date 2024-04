O Brasil de Farroupilha voltou a golear o Fluminense-SC para confirmar classificação às oitavas de final do Brasileirão Feminino A-3. Na tarde deste sábado (27), o rubro-verde venceu as catarinense por 5 a 2 — no agregado, 10 a 2 — no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.