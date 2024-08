Porto Alegre vai sediar a prova mais clássica do esporte moderno em abril do ano que vem: a Maratona New Balance 42K 2025, que deve reunir 10 mil atletas. O desafio reunirá corredores profissionais e amadores que vão percorrer 42 quilômetros (maratona) e 21 quilômetros (meia maratona), além de trajetos mais curtos, de 5Km e 10Km.