Athletico-PR é rebaixado para a Série B no ano de seu centenário

Mesmo com jogadores experientes no elenco, como Fernandinho, o Furacão caiu para a segunda divisão nacional.

Este é o sétimo rebaixamento do Furacão em sua história. A equipe do técnico Lucho González, ex-Inter, encerrou a competição com 42 pontos e terminou em 17º lugar na tabela .

Rebaixamento no ano do centenário

A queda encerra um ano melancólico no centenário do Athletico-PR. Apesar da conquista do Estadual, a equipe foi eliminada precocemente na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e viu o sonho do G-6 no Brasileirão se transformar em pesadelo, passando boa parte da competição brigando na parte de baixo da tabela.