O Brasil-Pel recebe neste sábado (21), às 17h30min, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, o Santa Cruz, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Com 38 pontos, o time comandado pelo técnico Clemer começou a rodada na 11ª posição na classificação. São 11 vitórias, cinco empates e 14 derrotas em 30 partidas disputadas na competição.

Já o Santa Cruz, que começou a rodada na zona de rebaixamento à Série C do Brasileirão com 30 pontos, não vence há seis jogos. Considerando apenas partidas longe do Estádio do Arruda, o time pernambucano não sabe o que é vencer desde 13 de junho, quando derrotou Ceará por 3 a 1.