GEOFF CADDICK / AFP

Sébastien Ogier assegurou neste domingo, 29 de outubro, no Rali do País de Gales, seu quinto título consecutivo no WRC, o Campeonato Mundial de Rali. Uma conquista ainda mais saborosa, por todas as circunstâncias: o regulamento técnico passou por grande transformação, e os carros ficaram muito mais rápidos para 2017.

No meio dessas mudanças, veio a surpresa desagradável: a Volkswagen pulou fora da categoria, deixando Ogier a pé. Foi aí que entrou a figura de Malcolm Wilson, ex-piloto e chefe da equipe M-Sport. Mesmo sem contar com apoio de fábrica, Malcolm investiu tudo o que podia para contratar Ogier, um dos pilotos mais caros do planeta. Pra se ter uma ideia, ele ainda não sabe se será capaz de manter o investimento no ano que vem, se não tiver apoio da Ford.

A verdade é que a M-Sport sabia muito bem o que estava fazendo. Ogier ganhou logo de cara, na estreia pelo time, ao volante do Ford Fiesta; e fez uma temporada consistente, regular, enquanto os adversários se atolavam em problemas. O desfecho foi a conquista antecipada do título, o quinto da carreira dele.

Foi o primeiro título de um time independente, sem apoio de fábrica, desde 2006. Ogier é agora – de forma isolada – o segundo maior campeão de todos os tempos. Só perde para o compatriota francês Sébastien Loeb, que tem nove conquistas.

O título veio graças ao terceiro lugar alcançado no Rali do País de Gales. A prova foi vencida pelo companheiro de equipe de Ogier, Elfyn Evans, que é galês. Foi a primeira vitória de Evans no WRC, justamente correndo em casa. O Mundial tem mais uma etapa agendada entre 17 e 19 de novembro, na Austrália, mas Ogier não pode mais ser alcançado por ninguém.