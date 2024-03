O processo seletivo do primeiro semestre de Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terá reserva de, no mínimo, 50% das vagas para os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O benefício é destinado àqueles que têm renda familiar per capita de até meio salário mínimo.