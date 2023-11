São aplicadas neste domingo (26), em todo o Brasil, as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O teste avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.