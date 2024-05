Em função dos transtornos causados pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias e da perspectiva de piora no cenário, as aulas da rede municipal de educação seguirão suspensas na próxima semana em Porto Alegre. Conforme decisão da Secretaria Municipal de Educação (SME), as atividades devem retornar somente na quarta-feira (8).