Garantir um diploma binacional e obter a possibilidade de atuar em dois países diferentes pode ser um passo importante na hora de ingressar no mercado de trabalho. Por meio de uma parceria entre a Universidade Tecnológica do Uruguai (UTEC), a Direção Geral do Ensino Técnico Profissional (DGETP-UTU) e o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), esse processo se torna possível para estudantes brasileiros.