Com remuneração inicial de até R$ 9.173,62, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou edital com 2.145 vagas de nível Médio e Superior, sendo 236 com início imediato e 1.909 para cadastro reserva. Conforme publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6), provas serão aplicadas em todos os Estados do Brasil.