O Rio Grande do Sul atingiu 50.197 pessoas inscritas no Concurso Nacional Unificado, que oferece 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais no Brasil. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (6) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As inscrições se encerram na sexta-feira (9).