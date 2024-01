Estão abertas as inscrições para o concurso público do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais da Marinha. O processo seletivo oferece 1.680 vagas, com admissão em 2025, voltadas para jovens com idades entre 18 e 21 anos. Para o município de Rio Grande, são 95 vagas. As outras serão distribuídas entre unidades nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA) e Iperó (SP).