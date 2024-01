Será publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10) o edital com as regras para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que selecionará 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. A previsão é de que as inscrições ocorram entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro e que a prova seja aplicada no dia 5 de maio.