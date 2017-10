Brigada Militar (BM) e Corpo de Bombeiros abrem nesta terça-feira (31) as inscrições para concursos voltados a preenchimento de vagas de soldado. São 4,1 mil vagas na BM e 450 vagas no Corpo de Bombeiros. As inscrições vão até o dia 20 de novembro e devem ser feitas pelo site da Fundatec. Desde a divulgação dos concursos, o site da instituição passa por lentidão em função do alto número de acessos. A taxa é de R$ 80. É possível consultar os dois editais pelo Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (30).