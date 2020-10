Educação em foco GZH sabatina candidatos à prefeitura de Porto Alegre em parceria com o Todos pela Educação Objetivo do Diálogos Educação Já Municípios é promover uma série de entrevistas sobre o ensino com os concorrentes mais bem colocados nas pesquisas. Primeiro entrevistado será Sebastião Melo (MDB), nesta sexta (30)