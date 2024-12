Relatório da reforma tributária é protocolado na CCJ do Senado e deve ser lido nesta segunda-feira; veja íntegra

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), protocolou seu parecer (veja íntegra abaixo) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na manhã desta segunda-feira (9). Por volta das 10h, a página da CCJ informou que foi recebido o Relatório de Braga , com voto pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade .

A depender do horário, o plenário do Senado pode analisar o projeto neste mesmo dia.

A proposta foi aprovada na Câmara em julho, com a criação de uma trava para a alíquota do futuro tributo, além da ampliação do rol de produtos com alíquota diferenciada na cesta básica, incluindo a carne.