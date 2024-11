O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assina às 15 horas desta segunda-feira (18), um Memorando de Entendimento com a Argentina para a importação brasileira de gás natural do país vizinho. Segundo a pasta, o documento trata da "infraestrutura e interconexão" para a venda do combustível. O acordo será firmado em paralelo às reuniões dos chefes de Estado do G20, que ocorrem no Rio.