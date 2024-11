Após a inundação, desemprego volta a recuar no Rio Grande do Sul

Após duas altas seguidas na margem, o desemprego voltou a recuar no Rio Grande do Sul. A taxa de desocupação ficou em 5,1% no terceiro trimestre no Estado, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse é o menor patamar para o período na série histórica desde 2013. No segundo trimestre, que pegou o pico da inundação no Estado (maio), o indicador fechou em 5,9%. Já no terceiro trimestre de 2023, estava em 5,4%.