8 dicas para aumentar as chances de sucesso na Black Friday

A Black Friday deste ano acontece em 29 de novembro e está projetada para alcançar um faturamento de R$ 9,3 bilhões no e-commerce brasileiro, representando um aumento de 9,1% em comparação ao ano anterior, uma expectativa contrária ao que aconteceu no ano passado, quando houve queda de 2,4% em relação a 2022. As informações são da Neotrust Confi, empresa especializada em soluções de inteligência para o varejo online, que elaborou o relatório com base em dados de mais de 5.000 varejistas online no Brasil.