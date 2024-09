A escassez de mão de obra em certas profissões tem se tornado um desafio crescente para diversas empresas ao redor do mundo. Essa falta de profissionais qualificados é agravada por fatores como a rápida evolução tecnológica, mudanças demográficas e a inadequação entre a formação acadêmica e as demandas do mercado. Em um cenário em que a competitividade é alta, encontrar e reter talentos se tornou uma prioridade estratégica para empresas.