O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realizou, na noite desta segunda-feira (27), a solenidade de entrega dos troféus do Sinduscon Premium. Nesta 27ª edição do evento, os 14 empreendimentos e empresas vencedores foram agraciados em uma solenidade que ocorreu na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.