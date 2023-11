O embaixador japonês no Brasil, Hayashi Teiji, viajou pela primeira vez ao Rio Grande do Sul para marcar a realização do 10º Festival do Japão, previsto para ocorrer entre os dias 17 a 19 de novembro no Parque de Exposições de Esteio, e estreitar laços com autoridades gaúchas com as quais debateu oportunidades de parcerias e investimentos em áreas como inovação, energia, proteína animal e enfrentamento de desastres naturais nesta sexta-feira (17).