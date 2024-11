Energia elétrica Notícia

Conta de luz da CEEE Equatorial terá aumento a partir desta semana

São afetados pelo reajuste as mais de 1,9 milhão de unidades consumidoras da concessionária que atua em 72 municípios no Rio Grande do Sul

19/11/2024 - 12h41min Atualizada em 19/11/2024 - 13h16min Compartilhar Compartilhar