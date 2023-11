Programada para 24 de novembro, a Black Friday deverá registrar movimento superior à data do ano passado e descontos mais robustos, de acordo com estimativas de entidades que representam o setor do comércio no Estado. Uma pesquisa do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) projeta um aumento de 13% no valor médio das compras a serem realizadas neste mês em relação ao evento anterior — com uma expectativa de gasto de R$ 1.315 por aquisição.