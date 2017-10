Prevista para ser entregue em março de 2018, a usina termelétrica de São Sepé, no centro do Estado, será concluída em junho do ano que vem. O prazo acabou sendo estendido em função do atraso na liberação de R$ 35 milhões – verba obtida por meio de financiamento junto ao BNDES – para a conclusão da unidade, que será alimentada por biomassa.