Voto vencido dentro do governo na decisão de conceder o aeroporto de Congonhas, o Ministério dos Transportes vai pedir uma reunião extraordinária do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para reavaliar a questão. A sugestão atenderia a pressões do PR às vésperas da votação da segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer.