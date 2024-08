Assim que entendeu a gravidade do que acontecia, logo no primeiro dia de enchente, a AGCO – líder global em concepção, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão, com forte presença no Estado – começou a organizar uma série de ações de apoio aos gaúchos. Cerca de 200 colaboradores receberam US$ 2,5 mil de auxílio, além de tíquete de mercado dobrado, por um ano, kits para casa e material escolar.