Atuando em diferentes setores, as cooperativas se caracterizam por distribuir os resultados financeiros aos próprios associados, fazendo com que as comunidades onde estão inseridas se desenvolvam econômica e socialmente. Por representar grupos de produtores ou prestadores de serviços, elas têm a capacidade de mobilização em seu DNA – e foi assim que desempenharam um importante papel no apoio à sociedade gaúcha durante a enchente que assolou o Estado.