O Rio Grande do Sul segue vivenciando a retomada das atividades. Muitas famílias que tiveram que deixar suas casas no período das chuvas agora estão procurando novo endereço, com mais segurança e conforto. O setor imobiliário também segue em busca de novas estratégias, já que, de acordo com dados da Defesa Civil, mais de 10 mil imóveis foram danificados só em Porto Alegre.