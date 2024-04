O Brasil fechou 2023 com indicadores positivos, como o aumento do PIB e das exportações e a redução dos juros, que projetam uma retomada de investimentos e de crescimento para o país neste ano. Nesse cenário, o Rio Grande do Sul, um dos estados mais importantes da Federação, com agricultura e indústrias fortes, ocupa lugar de destaque na retomada da economia nacional.