O Tecon Rio Grande, terminal de contêineres da Wilson Sons, é a principal conexão do Rio Grande do Sul com o mundo e se tornou, ao longo de seus mais de 26 anos, fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. Localizado a 320 km de Porto Alegre, o Tecon Rio Grande faz parte do complexo portuário Superporto do Rio Grande, o porto de mar mais meridional do Brasil, posicionado a margem oeste do canal do Rio Grande, sendo este o escoadouro natural de toda a bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos.