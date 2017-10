Pela foto, fica evidente que é uma mosquinha, mas não a chamada mosca-branca (que por sinal é ainda menor), uma das principais pragas do tomateiro. Aparentemente, não se trata de um inseto-praga, nem tem potencial de se tornar praga, como seria se fosse pulgão ou tripes, por exemplo. Neste caso, recomendo aplicar um inseticida e repelente natural, à base de extrato de uma planta chamada neem. Esse produto pode ser encontrado em lojas de produtos para horta, jardim ou floriculturas, e tem versões em forma de spray, em pequenos volumes. É só perguntar por extrato ou óleo de neem. Pelas fotos, aparentemente os vasos estão em ambiente com pouca luminosidade, o que não é bom para o tomateiro. Como é em vaso, fica fácil de resolver. Também é recomendado, no próximo cultivo, trocar o composto ou solo dos vasos (existem opções fáceis de encontrar, de composto ou solo de turfa). Isso porque, eventualmente, as mosquinhas podem colocar ovos no próprio solo do vaso e, com a troca de composto, é possível reduzir a incidência dos insetos. Além disso, um composto mais nutritivo ajuda as plantas a se desenvolverem mais rapidamente, ficando menos suscetíveis às pragas. Vale também a opção isolar o tomateiro com barreira física, uma espécie de tela fina ou “tule” em volta das plantas, ou na entrada da porta ou janela, dependendo da situação, para manter afastados os insetos.