Veja como proteger as articulações durante atividades físicas

No Dia do Esportista, celebrado em 19 de março, a importância do cuidado com as articulações ganha destaque para quem deseja manter um estilo de vida ativo e longe de lesões. O Dr. Adriano Leonardi, referência em Ortopedia do Joelho e Medicina do Esporte no Brasil, explica como fortalecer o corpo para evitar problemas articulares e garantir uma prática esportiva segura. Confira: