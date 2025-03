8 frutas típicas do outono para aproveitar os sabores da estação

As frutas do outono são ricas em nutrientes Vladislav Noseek / Shutterstock | Portal EdiCase

Mais em conta, mais saborosas e mais nutritivas. Consumir frutas típicas de cada estação traz uma série de benefícios justamente porque são colhidas e consumidas respeitando seu tempo de amadurecimento. O outono, marcado por temperaturas mais amenas, além das cores quentes das folhas secas, nos presenteia com uma variedade de frutas que invadem os mercados e feiras.

Silvana Alencar, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, esclarece que as frutas típicas da estação são aquelas que precisam de clima mais brando para completar a maturação. “Figo, graviola, ameixa, tangerina, banana e mamão são algumas opções”, explica.

Além disso, são ótimas opções para ajudar a manter a saúde. “Dentre os nutrientes presentes nessa variedade, estão as vitaminas A e C, importantes antioxidantes que ajudam a proteger o organismo durante a estação, já que reforçam a imunidade”, diz Silvana Alencar.

Versáteis, essas frutas também podem ser consumidas de diversas maneiras. “A forma de consumo pode ser variada, sendo elas adicionadas a cereais, iogurtes e panquecas ou, ainda, assadas com especiarias, tais como canela e cravo”, sugere.

Para quem deseja aproveitar ao máximo a temporada, a nutricionista lista algumas dicas sobre as frutas típicas do outono e explica como utilizá-las de maneira criativa e saudável no dia a dia. Confira!

1. Figo

Rico em vitamina C e ficina, enzima que auxilia na digestão de proteínas e gorduras, o figo é uma fruta de sabor suave e adocicado, fonte de antioxidantes e minerais, como o cálcio e o ferro. É perfeito para compotas, geleias, saladas e pode ser consumido in natura. Para uma sobremesa leve, combine a fruta fresca com iogurte natural e mel. As opções secas também são ótimas para dar um toque especial em bolos e pães.

2. Graviola

Rica em vitamina C e fitoquímicos, é uma fruta aliada contra inflamações, ajuda a regular a pressão arterial e fortalecer o sistema imunológico. A melhor forma de consumo é madura, sem casca e sem sementes.

3. Ameixa

A ameixa é rica em fibras, flavonoides e carotenoides, nutrientes e compostos bioativos que auxiliam no combate à prisão de ventre, controle da pressão arterial, além de facilitar o emagrecimento e auxiliar na prevenção do diabetes. A fruta é encontrada na forma fresca, seca ou em calda, podendo ser consumida ao natural ou usada em receitas como manjar, geleia, bolo e suco.

4. Tangerina

Tangerina, mexerica ou bergamota, independentemente de como é chamada, a fruta é rica em vitaminas A e C e fitoquímicos, enquanto nutre, hidrata e melhora a resposta imunológica. Prática para consumo e de baixa caloria, é uma ótima opção de lanche.

A banana é uma excelente escolha para quem pratica atividades físicas

5. Banana

Rica em carboidrato, amido resistente e vitaminas do complexo B, a banana é uma excelente escolha para quem pratica atividades físicas. Opção simples, pode ser polvilhada com canela, transformada em uma deliciosa sobremesa ou usada em preparos salgados, como uma tradicional farofa.

6. Mamão

Rico em vitamina A e fibras solúveis, tanto o papaia quanto o formosa oferecem nutrientes essenciais para a manutenção da saúde e da imunidade, além de melhorar o funcionamento intestinal e ajudar no controle da glicose e do colesterol. A semente, porém, não deve ser consumida, pois pode causar irritação no intestino.

7. Pera

Com sabor suave e doce, a pera é rica em fibras e ótima para o funcionamento do intestino. Para aproveitar ainda mais o seu sabor, experimente assá-la com mel e especiarias, criando uma sobremesa leve e deliciosa. Também pode ser uma excelente adição em saladas ou servida com queijos.

8. Manga

Embora típica do verão, algumas variedades continuam disponíveis no outono. A fruta é uma excelente fonte de vitamina A e fibra, contribuindo para a saúde ocular e digestiva. A manga pode ser consumida sozinha ou usada em saladas, smoothies, molhos e até em pratos quentes, como frango com molho de manga.