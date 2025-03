Moqueca de peixe hlphoto / Shutterstock | Portal EdiCase

Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por substituir a carne vermelha por peixes em suas refeições. Esse período, marcado pela reflexão e pela tradição religiosa, inspira uma alimentação mais leve e equilibrada, que valoriza ingredientes frescos e saudáveis. O peixe, além de ser uma excelente fonte de proteínas, ômega-3 e nutrientes essenciais, é um alimento versátil, que pode ser preparado de diversas maneiras.

Veja, a seguir, 5 receitas com peixe para a Quaresma

Moqueca de peixe

Ingredientes

1 kg de robalo em postas

em postas Suco de 1 limão

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola fatiada

1 pimentão vermelho fatiado

3 tomates picados

200 ml de leite de coco

1/2 maço de coentro picado

1/2 maço de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Tomilho para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o robalo com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho picado. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o pimentão, os tomates e a páprica, refogando por alguns minutos. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais, regue com o leite de coco e acrescente a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até o peixe ficar macio e cozido. Adicione o azeite de dendê, o coentro e o cheiro-verde. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe. Finalize com o tomilho e sirva quente.

Tainha recheada com farofa

Ingredientes

Tainha

1 tainha inteira limpa

inteira limpa Suco de 1 limão

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farofa

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeitonas picadas

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de farinha de mandioca

2 ovos cozidos picados

Azeite, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a tainha com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe marinando por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura ralada e refogue por mais 2 minutos. Adicione as azeitonas, os ovos, o cheiro-verde e a farinha de mandioca e misture bem. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Preencha o interior da tainha com a farofa. Costure a abertura com barbante ou prenda com palitos de dente. Unte uma assadeira com azeite, coloque a tainha e regue com um pouco de azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos para dourar. Sirva em seguida.

Merluza ao curry com leite de coco

Ingredientes

4 filés de merluza

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

1 tomate picado

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de merluza com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinando por 20 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o curry e refogue por mais 1 minuto para liberar os aromas. Adicione o tomate picado e cozinhe até ele começar a desmanchar. Adicione o leite de coco e a água à panela e misture bem. Coloque o peixe no molho, tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, até o peixe ficar macio. Ajuste o sal e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Espaguete ao molho de atum

Espaguete ao molho de atum

Ingredientes

250 g de macarrão tipo espaguete

240 g de atum escorrido

escorrido 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

100 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, ferva a água com uma pitada de sal. Cozinhe o espaguete até ficar al dente, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Misture o atum escorrido e o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Cubra espaguete com o molho e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Tilápia assada com legumes

Ingredientes

6 filés de tilápia

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de ervas secas

3 batatas cortadas em rodelas

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho fatiado

vermelho fatiado 1 cebola cortada em rodelas

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de alecrim para finalizar

Modo de preparo