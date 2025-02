Conheça os benefícios do tomate para a saúde

Em 1º de fevereiro é comemorado o Dia do Tomate, um dos alimentos mais queridos e presentes na culinária mundial. Originário das Américas, se trata de um fruto versátil, saboroso e altamente nutritivo. Seja cru em saladas, cozido em molhos ou processado, ele é um ingrediente essencial em pratos de diferentes culturas, especialmente na culinária italiana, na qual é a base de receitas icônicas como o molho para massas e a pizza.

Mas além de seu papel gastronômico, o tomate também traz inúmeros benefícios para a saúde. De acordo com Priscila Desterro, chef do Instituto Gourmet, esse alimento é um excelente aliado para uma alimentação saudável . “Ele possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ser um alimento de baixa caloria, ideal para várias dietas”, destaca.

Outro grande benefício é sua coloração avermelhada, resultado do licopeno, um antioxidante poderoso que protege as células e previne doenças crônicas. “Quanto mais vermelho o tomate, maior a presença de licopeno. Inclusive, ele se torna mais biodisponível quando aquecido, o que significa que molhos de tomate podem conter mais licopeno do que o tomate fresco”, explica a nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo.