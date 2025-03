A sobrecarga emocional e profissional é um dos desafios que as mulheres enfrentam na vida Lana Way / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma oportunidade não apenas para destacar as conquistas femininas ao longo da história, mas também para refletir sobre os desafios contínuos que muitas mulheres enfrentam em diversas áreas da vida.

“Entre esses desafios, a sobrecarga emocional e profissional se destaca, afetando diretamente a saúde mental e o bem-estar. Nesse cenário, a terapia surge como uma ferramenta fundamental para ajudar as mulheres a lidarem com essas pressões, proporcionando alternativas de comportamento, autoconhecimento e um gerenciamento mais equilibrado da rotina”, reflete Aline Graffiette, psicóloga clínica e neuropsicóloga, CEO da Mental One.

A seguir, a profissional apresenta 5 maneiras de a terapia ajudar mulheres a lidar com a sobrecarga. Confira!

1. Invista em novas perspectivas e estratégias

Em uma sociedade ainda marcada por estruturas patriarcais, as mulheres acumulam papéis ao longo dos séculos. Elas precisam equilibrar múltiplas responsabilidades, muitas vezes sem espaço para cuidar de si. Essa sobrecarga pode levar ao esgotamento físico e emocional, dificultando a percepção de outras soluções para os problemas cotidianos.

“Quando estamos sobrecarregadas, conseguimos enxergar apenas uma saída, mas existem outras possibilidades”, afirma Aline Graffiette. A psicoterapia oferece novas perspectivas e estratégias para lidar com as demandas da vida, permitindo que as mulheres encontrem caminhos mais saudáveis e eficazes para gerenciar seus desafios.

2. Dedique-se à terapia cognitivo-comportamental

A terapia, em especial a terapia cognitivo-comportamental, proporciona um espaço seguro para as mulheres explorarem suas emoções e desenvolverem estratégias práticas para lidar com a sobrecarga. A psicóloga explica que o objetivo da técnica é oferecer alternativas de comportamento para a paciente poder alcançar seus objetivos de formas diferentes e mais equilibradas.

Além disso, a psicoterapia incentiva a prática do que a especialista chama de “egoísmo saudável” – a capacidade de cuidar de si antes de cuidar dos outros. “Assim como em um avião, onde a orientação é colocar a máscara de oxigênio em você primeiro para depois ajudar os outros, na vida também é fundamental se priorizar para poder ajudar o próximo de forma mais eficiente”, ressalta.

3. Pratique o mindfulness

Técnicas como mindfulness (atenção plena) e aceitação radical são frequentemente utilizadas na terapia para ajudar as mulheres a organizarem suas rotinas e priorizarem suas necessidades. Essas abordagens permitem uma gestão mais eficiente do tempo e a distribuição equilibrada das tarefas, criando espaço para elas cuidarem de si.

“Com a terapia, as pacientes aprendem a ter uma agenda mais organizada, um gerenciamento de tempo mais eficaz e a estabelecer limites claros em suas relações”, explica Aline Graffiette. Essa prática não só melhora o bem-estar emocional como também fortalece a capacidade de tomar decisões mais conscientes e alinhadas aos próprios valores.

Mulheres que passam por processos psicoterapêuticos bem estruturados desenvolvem uma maior consciência sobre seus limites KlavdiyaV / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Use a terapia para fortalecer o autoconhecimento

Ao proporcionar um espaço de autoconhecimento e validação emocional, a terapia contribui significativamente para o empoderamento feminino. Mulheres que passam por processos psicoterapêuticos bem estruturados desenvolvem uma maior consciência sobre seus limites e necessidades, o que as torna mais certas em suas escolhas pessoais e profissionais.

“Por meio da psicoterapia, aprendemos a colocar limites claros em nossas relações. Isso nos torna mais prósperas e funcionais”, afirma a especialista. Para ela, a funcionalidade — e não a busca por uma felicidade idealizada — é o que valida os comportamentos e proporciona momentos autênticos de satisfação e realização.

5. Reserve um tempo para você

Cuidar de si mesma não é um ato de egoísmo, mas de sobrevivência e bem-estar. A terapia oferece ferramentas essenciais para as mulheres poderem aliviar a sobrecarga emocional e profissional, fortalecer sua autonomia e cultivar uma relação mais saudável consigo e com os outros. “Se você não estiver íntegra com você mesma, será difícil ajudar o outro. O autocuidado é um ato de amor-próprio e um caminho para a prosperidade”, conclui.