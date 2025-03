5 séries curtas para maratonar na Netflix

A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis Hamara / Shutterstock | Portal EdiCase

Nem sempre há tempo disponível para encarar séries longas, mas isso não significa abrir mão de boas histórias. A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis. Com elencos renomados, roteiros bem amarrados e tramas que surpreendem, elas garantem emoção na medida certa. Se você busca uma maratona rápida e marcante, confira esta lista especial!

1. Maniac (2018)

Em “Maniac”, um experimento farmacêutico leva dois estranhos a realidades surreais e inesperadas Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Essa produção de ficção científica, dirigida por Cary Joji Fukunaga, acompanha Annie (Emma Stone) e Owen (Jonah Hill), dois estranhos que participam de um experimento farmacêutico revolucionário. O teste promete curar qualquer transtorno mental sem terapia, mas rapidamente se transforma em uma jornada surreal pela mente dos personagens. Com 10 episódios e uma mistura intrigante de drama, comédia e sci-fi, “Maniac” é uma série emocionalmente envolvente.

2. Olhos que Condenam (2019)

Em “Olhos que Condenam”, a luta por justiça revela um dos casos mais chocantes do sistema judicial norte-americano Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Dirigida por Ava DuVernay, essa minissérie dramática de quatro episódios conta a impactante história real dos “Cinco do Central Park”, um grupo de adolescentes negros injustamente condenados por um crime brutal em Nova York, em 1989. A narrativa acompanha os desdobramentos do caso, desde a investigação controversa até as injustiças do sistema judicial. Com atuações marcantes de Jharrel Jerome, Asante Blackk e Michael K. Williams, a série recebeu aclamação crítica e venceu o Emmy de Melhor Ator para Jerome.

3. A Vida e a História de Madam C.J. Walker (2020)

Em “A Vida e a História de Madam C.J. Walker”, conhecemos a trajetória inspiradora da primeira mulher negra milionária dos EUA Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

A minissérie conta a inspiradora trajetória de Sarah Breedlove, uma mulher negra que, no início do século XX, revolucionou a indústria da beleza e se tornou a primeira milionária autônoma dos Estados Unidos. Seu império de cosméticos voltado para o cabelo afro não apenas mudou sua vida, mas também impactou a comunidade negra da época, criando oportunidades de emprego e promovendo a autoestima de muitas mulheres.

Com Octavia Spencer como protagonista e atuações de Tiffany Haddish, Blair Underwood e Carmen Ejogo, a série combina drama histórico e representatividade. Com quatro episódios, a produção mergulha nos desafios de Madam C.J. Walker, sua rivalidade com outras empreendedoras do setor e os sacrifícios necessários para alcançar o sucesso.

4. Por Trás de Seus Olhos (2021)

“Por Trás de Seus Olhos” leva o espectador a um suspense psicológico intrigante Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Baseada no livro de Sarah Pinborough, essa minissérie britânica de suspense psicológico acompanha Louise (Simona Brown), uma mãe solteira que começa um romance com seu chefe, David (Tom Bateman), e inesperadamente se torna amiga da esposa dele, Adele (Eve Hewson). Com apenas seis episódios, a trama se desenrola com reviravoltas surpreendentes e um desfecho que deixará você sem fôlego.

5. Treta (2023)

Em “Treta”, um simples incidente de trânsito desencadeia uma guerra pessoal sem limites Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase