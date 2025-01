6 alongamentos simples para fazer pela manhã

Praticar alongamentos pela manhã é uma maneira simples e eficaz de despertar o corpo e a mente. Após horas de descanso, os músculos podem estar rígidos, e o alongamento ajuda a relaxá-los e ativa o sistema nervoso, aumentando o foco e a disposição para as tarefas diárias. Dedicar alguns minutos a essa rotina matinal é um gesto de autocuidado que traz mais energia e equilíbrio para o dia que começa.

Uma pesquisa da British Journal of Sports Medicine concluiu que os programas de alongamento podem reduzir o risco de lesões musculares em até 23%. Com isso, incorporar alguns exercícios básicos pela manhã, além de promover saúde muscular, pode ser a chave para começar o dia com mais energia, melhorar a flexibilidade e garantir uma dose extra de bem-estar.