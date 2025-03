Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 17 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que em alguns momentos a alma parece ficar congestionada, sem saber que rumo tomar. Não se preocupe, está tudo indo da melhor maneira possível, mesmo que não pareça.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O dia em que o ser humano conseguir celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio será o dia, também, em que o mundo começará a funcionar de acordo com os padrões ideais que todo mundo venera, mas poucos praticam.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Na maior parte do tempo as pessoas prometem mais do que são capazes de cumprir, porque confundem narrativas com realidade concreta. Isso pode ser inofensivo muitas vezes, mas não agora. Agora é hora de realizar.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Enquanto o corpo e a personalidade estão amarrados à vida cotidiana através de compromissos, a alma pode continuar viajando longe, sem nenhum tipo de amarra. Aproveite este momento para viajar longe na imaginação.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

O problema não está no que acontece, o problema está no contraste entre o que acontece e o que sua alma sabe que deveria acontecer. Administrar esse contraste sem sofrer desgaste demais é sua missão imediata.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Mesmo que as pessoas que se apresentam nesta parte do caminho não sejam simpáticas logo de cara, ainda assim procure se aproximar delas, porque trazem informações que, com o tempo, se mostrarão importantes.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Apesar das dúvidas que pairam em sua mente, agora não é hora de lhes prestar atenção, mas continuar em frente com os compromissos assumidos, porque nesse sentido acontecerão coincidências que beneficiarão você.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Você sabe, por experiência própria, que há desejos muito mais satisfatórios na imaginação do que quando realizados. É hora de você selecionar muito bem em que desejos vai investir a sagrada energia de realização.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

No mundo da imaginação tudo é possível, inclusive termos saudade de relacionamentos que, quando aconteciam, não eram bons, mas que a saudade os faz parecer perfeitos. Cuide para não se enganar com a imaginação.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Você fez seus planos e esses parecem perfeitos, mas neste momento seria interessante você se permitir quebrar um pouco as regras e se deixar conduzir pelo que acontecer, pelas coincidências que se apresentarem.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Permita que as coincidências tomem as rédeas das decisões que você precisa tomar, porque se você se ativer exclusivamente às razões lógicas, a conta não vai fechar e você só vai se angustiar com isso. Coincidências.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03